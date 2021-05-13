Власти Петербурга объявили о создании двух первых городских зон для нанесения граффити

Спецплощадки для граффити совсем скоро появятся в двух районах в Северной столицы — Петроградском и Колпинском.

О реализации горпроекта по созданию согласованных зон для работ художников сообщили в пресс-службе Смольного. «Мы обезопасим фасады домов» прокомментировал губернатор Александр Беглов. Он также отметил, что у художников появилось место для самовыражения, а сам Петербург рискует стать ещё красивее.

Места для граффити появятся в парке «Зима-Лето» в Колпинском районе и рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Это будут спецконструкции, на которые можно наносить изображения. Сейчас прорабатывается вопрос еще одной конструкции в Красногвардейском районе.

Ранее с инициативой о создании спецзон, где художники смогут рисовать граффити, выступил городской комитет по градостроительству и архитектуре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте перед 9 мая закрасили патриотическое граффити.