Самолет экстренно посадили в Волгограде из-за приступа эпилепсии у пассажира

Самолет, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону — Екатеринбург, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия у одного из пассажиров.

Об этом сообщает местное издание «Городские вести». Экстренную посадку в Волгограде совершил самолет авиакомпании NordStar. Воздушное судно приземлилось в 19:34 по московскому времени из-за ухудшение состояния пассажира.

Предварительно, у 30-летнего мужчины во время полета случился приступ эпилепсии.Пассажира забрали с самолета и доставили в больницу. Он пришел в сознание, после чего его осмотрел невролог. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Спустя полтора часа рейс вылетел из Волгограда в пункт назначения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Сочи аварийно сел в Пулково.