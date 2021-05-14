Опасное смешение вакцин и симптомы у детей: COVID-19 в России и мире

В мире продолжает буйствовать пандемия коронавируса – инфицированы уже больше 160 млн человек. В некоторых странах ситуация ухудшается из-за распространения индийского штамма. Ученые продолжают работать над вакцинами и изучать сам вирус.

По последним данным, новый вирус подхватили уже 160 633 623 человека. При этом болезнь унесла жизни 3 335 659 инфицированных.

В последние месяцы эпидемиологическая ситуация в мире значительно ухудшилась из-за нового индийского штамма коронавируса. Впрочем, ведущие программы «Жить здорово!» Елена Малышева и Андрей Продеус считают, что его окружает немало мифов.

Первым заблуждением специалисты назвали высокий уровень заболеваемости новым штаммом в Индии. Он также уточнил, что количество инфицированных индийским штаммом составляет 0,00001% от всех заболевших в мире.

Пока специалисты продолжают работать над препаратами для борьбы с коронавирусом. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр проводит работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Ожидается, что клинические испытания препарата начнутся в конце 2021 — начале 2022 года. В настоящее время ведутся доклинические исследования.

К слову, вакцина, разработанная центром, «Спутник V», была зарегистрирована на Мальдивах. Сейчас препарат используется в 65 государствах с общим населением 3,2 млрд рублей.

В Оксфордском университете, между тем, предупредили о побочных эффектах после смешивания вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах AstraZeneca и Pfizer. Исследования проводили с участием добровольцев старше 50 лет. После смешивания препаратов у них наблюдались реакции на вакцину: утомляемость и головная боль. Они проявлялись в два раза чаще, чем у тех, кто привился одной вакциной.

Ученые из США посвятили свое исследование симптомам коронавируса у детей. Оказалось, что они значительно отличаются от тех, что проявляются у взрослых.

Ранее исследователи считали, что у детей и подростков коронавирус протекает легче, чем у взрослых. Теперь ученые обнаружили, что у большинства зараженных детей не было высокой температуры, сухого кашля или отдышки. У 18,8% детей наблюдалась лихорадка, общее недомогание, боли в мышцах или суставах, нарушения вкуса или обоняния. Некоторые жаловались на тошноту, рвоту, диарею, сыпь или головные боли.