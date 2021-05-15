Егор Шип спел в центре Петербурга

За 13 часов новое видео Шипа посмотрели более 140 тысяч человек. Фото: скрин видео "Яхта чуть не утонула от басов!" на YouTube

За 13 часов новое видео Шипа посмотрели более 140 тысяч человек. Фото: скрин видео "Яхта чуть не утонула от басов!" на YouTube

Тиктокер Егор Шил собрал на пляже Петропавловской крепости около 600 фанатов. Он пел с яхты, пока подростки стояли на Комендантской пристани.

«Яхта чуть не утонула от басов!», — сообщил тиктокер.

Этим событием популярный певец поделился в YouTube 14 мая. Незапланированный концерт был две недели назад. Он прошел без согласования с полицией и МЧС. На видео видно, как подростки толпятся на скользких ступеньках Комендантской пристани.

Полиция ничего не знала о массовом мероприятии с участием детей.

За 13 часов новое видео Шипа посмотрели более 140 тысяч человек. Видео собрало 19 тысяч лайков, чуть больше 500 дизлайков и 1670 комментариев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отменили концерт Моргенштерна. Об этом рассказала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.