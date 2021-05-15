В Санкт-Петербурге могут увеличить заполняемость трибун на 75% на матчах Евро-2020

Северная столица готова увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу с 50% до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Хоть и допуск зарубежных болельщиков не регламентирован, мы примим всех, отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что вся спортивная и гостиничная инфраструктура готова к приёму иностранцев, а все тренировочные базы находятся в отличном состоянии.

Изначально чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, но из-за COVID-19 перенесли. Теперь он пройдёт с 11 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный приз ЕВРО 2020 в компании чемпиона Европы и мира приедет в Петербург. Чемпионат Европы по футболу начнется менее, чем через месяц. Так, в города-организаторы ЕВРО прибудет Кубок Анри Делоне.