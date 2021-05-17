Диетолог назвал идеальное время для завтрака

Диетолог Андрей Бобровский назвал идеальное время для завтрака и рассказал, почему его нельзя пропускать.

Об этом сообщает радио Sputnik. Врач рассказал, что самое лучшее время для завтрака — первые полтора часа после того, как проснулся. Завтрак должен давать энергию на физдвижение, умственную деятельность, чтобы не было сонливости. В легком завтраке в постель ничего плохого нет.

Диетолог посоветовал завтракать в будни в одно и то же время, в выходные в другое, так как они не повлияют на здоровье. Бобровский отметил, что пищеварительная и нервная системы адаптируются, поэтому человек ест разумное количество еды.

Врач также сказал, что до 40% людей с лишним весом активно едят вечером или ночью. Это говорит о том, что утром им не хочется есть. Так эксперт сказал завтракать через силу. У кого нет лишнего веса и просто сформировал привычку не завтракать, это может быть вполне нормальным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказала об ошибках худеющих во время завтрака.