Нетрезвые водители Петербурга пополнили казну города на 17 млн рублей

За четыре месяца было возбуждено 1579 исполнительных производств. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

За четыре месяца было возбуждено 1579 исполнительных производств. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

В Петербурге судебные приставы всего за четыре месяца взыскали с нетрезвых водителей штрафов общей суммой 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

За прошедшие четыре месяца 2021 года с водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, было взыскано более 17 млн рублей.

Приставы Петербурга составили большое количество административных протоколов о штрафах в связи с нарушениями правил дорожного движения. Так как водители садились за руль в нетрезвом виде.

С начала года было возбуждено 1579 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.

Стоит заметить, что в прошлом году за такое же время было возбуждено почти вдвое меньше дел — 820. Тогда приставы взыскали с нарушителей свыше 12 миллионов рублей.

Также Gazeta.SPb писала, что жилищная инспекция после осмотров домовладений выписала штрафы на 4 млн рублей.