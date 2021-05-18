Молодой петербуржец с Товарищеского упал с качелей и попал в больницу с переломами

Молодой петербуржец с Товарищеского упал с качелей и попал в больницу с переломами
Мужчину госпитализировали из его квартиры. Фото: скрин Google.Maps

В Невском районе Петербурга полицейские проверяют обстоятельства травмирования молодого человека. По словам врача, он упал с качелей.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая. Вечером полицию поступило сообщение о госпитализации из своей квартиры дома №2 по Товарищескому проспекту 18-летнего юноши в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него травмы от падения с высоты, закрытый компрессионный перелом тела, закрытый перелом крыла правой подвздошной кости, закрытую травму живота.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, врач поликлиники, который вызвал «скорую», рассказал, что около 13 часов юноша упал с качелей.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец нарвался на агрессивных прохожих и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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