Пьяный петербуржец нарвался на агрессивных прохожих и был госпитализирован в тяжелом состоянии

Мужчина вызвал скорую из своей квартиры на следующий день. Фото: скрин Google.Maps

Мужчина вызвал скорую из своей квартиры на следующий день. Фото: скрин Google.Maps

В Красногвардейском районе Петербурга местный житель выпил спиртное, а после был избит неизвестными.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая. В 14:56 из своей квартиры дома 16/2 по Муринской дороге с раной передней стенки грудной клетки слева, передней части брюшной стенки, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу 33-летний мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавший рассказал, что накануне госпитализации его избили неизвестные. Перед этим мужчина выпивал спиртное.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной.