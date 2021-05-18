Более 163 млн заболевших и опасность для кишечника: новое о COVID-19 в России и мире

В мире коронавирусом заболели уже более 163 млн человек. Страны начинают постепенно приходить в себя. Так, в Турции смогли взять эпидемию под контроль, а в России заявили о стабилизации ситуации.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире новый вирус подхватили уже 163 168 183 человека. При этом 102 844 114 пациентов смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 381 480 случаях.

Отметим, что до недавнего времени непростая эпидемиологическая обстановка была в Турции. Из-за роста заболеваемости там пришлось вводить дополнительные ограничения. Сейчас ситуация налаживается. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении самого сложного периода пандемии в стране. По его словам, пандемию взяли под контроль благодаря локдауну и введенным ограничениям.

Президент Турции также отметил, что следующий этап снятия ограничения ожидается после 1 июня.

В России также эпидемиологическую обстановку называют стабильной. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, ситуация с пандемией остается напряженной только в городах России с высокой плотностью населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом назвала основную задачу государства, к которой необходимо стремиться при возникновении новой пандемии. Она подчеркнула: коронавирус является не самым страшным из возможных реализуемых эпидемиологических рисков. Это связано с его относительно небольшой контагиозностью.

Ученые, между тем, продолжают выяснять, как коронавирус влияет на организм человека. Так британский ученый Тим Спектор сообщил, что у людей, которые переболели тяжелой формой COVID, сильно страдает микрофлора кишечника. Он уточнил, что состояние микробиома человека оказывает влияние на защиту от коронавируса и других болезней. При этом для микрофлоры кишечника существует множество других угроз. Для нее опасны излишний вес, диабет, социальные проблемы и отсутствие сбалансированного питания.