У жителя Санкт-Петербурга, не исполняющего решение суда, арестован Порш Кайен

Должник не стал вступать в спор с представителями власти, заявив, что у него в собственности есть еще один "Порш". Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Должник не стал вступать в спор с представителями власти, заявив, что у него в собственности есть еще один "Порш". Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Межрайонного ОСП по совершению отдельных исполнительных действий ГУФССП по г. Санкт-Петербургу арестовали транспортное средство, находящееся в залоге у банка. Сумма обязательств более 4 000 000 рублей.

В Красносельском РОСП ГУФССП по г. Санкт-Петербургу возбудили исполнительное производство о взыскании крупной кредитной задолженности с гражданина 1986 года рождения. Сумма долга более 4 000 000 рублей. Предмет залога — автомобиль марки «Порш Кайен» 2018 года выпуска.

Должник долгое время игнорировал требования исполнительных документов, скрывал автомобиль, не отвечал на звонки, не открывал дверь, когда судебный пристав-исполнитель осуществлял выход в адрес. В результате джип объявили в исполнительный розыск. Благодаря информации от взыскателя иномарку обнаружили на территории подведомственной другому районному отделению.

По поручению приставов Красносельского района судебные приставы Межрайонного ОСП по совершению отдельных исполнительных действий ГУФССП по г. Санкт-Петербургу выехали по местонахождению транспортного средства. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи ареста автомобиля, после чего его передали в специализированную организацию на ответственное хранение. Должник не стал вступать в спор с представителями власти, заявив, что у него в собственности есть еще один «Порш».

В ближайшее время произведут оценку, после чего залоговое имущество будет выставят на торги для его дальнейшей реализации в счет погашения долга перед взыскателем, а также 7% исполнительского сбора.

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