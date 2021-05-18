Открылся Санкт-Петербургский международный юридический форум

Открылся Санкт-Петербургский международный юридический форум
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что Северная столица внесла большой неоспоримый вклад в развитие росзаконодательства и право. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице сегодня открылся ежегодный Международный юридический форум. С событием горожан поздравил губернатор Александр Беглов.

Беглов отметил, что несмотря на онлайн-формат форум собрал много людей из России и других стран, сообщает пресс-служба Смольного. Он объединил усилия госструктур, общественности и бизнеса в сфере права для обмена мнениями.

Они обсудят изменения в законодательстве, связанные с пандемией и изменением климата, цифровизацию и персональные данные, отметил глава города.

Беглов сообщил, что Северная столица внесла большой неоспоримый вклад в развитие росзаконодательства и право. Петербургская юридическая школа дала России целую плеяду видных госдеятелей, а законодательство Петербурга стало образцом для других регионов России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты собрались в Мариинском дворце.

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