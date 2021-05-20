В Петербурге установят 1,5 тыс. камер видеонаблюдения

В Петербурге установят 1,5 тыс. камер видеонаблюдения
В Петербурге увеличат число дорожных камер. Фото: Pixabay

Петербург не собирается уступать Москве по числу дорожных камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД.

Об этом в четверг, 20 мая, сообщил заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктор Кабацкий. По его словам, в этом году в Петербурге планируют установить 1,5 тыс. камер видеонаблюдения. К 2024-му году, добавил он, их будет не меньше, чем в Москве.

«Сейчас в столице по камерам видеонаблюдения фиксируют в пять раз больше нарушений, чем у нас», — заметил он.

Напомним, что с 1 июля в Петербурге полномочия по администрированию штрафов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также по их эвакуации отходят городскому комитету по транспорту.

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