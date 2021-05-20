В Петербурге комитет по транспорту начнет эвакуировать машины нарушителей: что изменится для водителей

В Петербурге с 1 июля городской комитет по транспорт начнет следить за соблюдением правил парковки в городе. Как и раньше, автомобили нарушителей будут эвакуировать. Для того, чтобы получить талон и забрать автомобиль, петербуржцам придется обращаться в офисы ведомства.

Официально новые полномочия комитет по транспорту получает с 29 июня этого года. Ведомство будет следить за соблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Иными словами – теперь чиновники Смольного будут выписывать водителям протоколы об административных правонарушениях и забирать машины на штрафстоянку.

Как уточнил в ходе пресс-конференции 20 мая глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, большой разницы водители-нарушители не ощутят. После получения ведомством полномочий владельцу ТС, как и сегодня, для начала нужно будет уточнить, на какой штрафплощадке находится его автомобиль. Сегодня в Петербурге – 12 штрафстоянок.

После этого ему нужно будет отправиться в один из четырех офисов комитета по транспорту, чтобы получить протокол об административном правонарушении. Офисы находятся в разных частях города: на 8-й Советской улице, проспекте Ветеранов, Синявинской улице и проспекте Просвещения. Кроме протокола ему выдадут талон на получение ТС. Предполагается, что в некоторых случаях сотрудники комитета будут выдавать протоколы и на месте.

Затем водитель сможет забрать свой автомобиль. Плата за эвакуацию не изменится и составит порядка трех тысяч рублей. Столько же придется выплатить в качестве штрафа за нарушение правил парковки. Напомним, что водитель получает скидку, оплачивая штраф в течение 20 дней.

Как уточнили на пресс-конференции, штрафы будут идти в городскую казну. В том числе и за счет этих средств в городе будут развивать инфраструктуру – в Петербурге планируют открыть 65 тыс. дополнительных парковочных мест, а также новые зоны перехватывающих парковок.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за год в Петербурге планируют установить 1,5 тыс. камер видеонаблюдения.