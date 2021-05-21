Опасные места и испытания вакцины на детях: последние новости о COVID-19 в России и мире

Эпидемиологический процесс в российских городах начал стабилизацию, а ученые продолжают искать источник происхождения коронавируса и думают об испытаниях вакцины на детях, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 в России и мире.

О стабилизации ситуации заявили в Министерстве здравоохранения. Эпидемиолог ведомства Александр Горелов заявил, что прирост новых случаев инфицирования в Москве и многих городах России снизился. Циркуляция коронавирусной инфекции уменьшилась на 5%.

При этом самым опасным местом остаются именно дома россиян. Именно там чаще всего россияне подхватывают COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Высокий риск заразиться сохраняется в общественном транспорте, где сложно соблюдать социальную дистанцию.

Российские власти продолжают призывать россиян сделать прививку, но темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего. Низкие показатели объяснил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В настоящее время прививку сделали 24 млн человек. По мнению Горелова, низкие показатели связаны с движением антипрививочников, которое существовало в стране во все времена.

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь.

Ученые при этом сообщают, что готовы приступить к испытанию вакцины «Спутник V» на детях. Сейчас вакцинацию проходит только взрослое население. Пока Центр им. Н.Ф. Гамалеи ждет соответствующего разрешения от Минздрава.

В США, между тем, продолжают искать источник происхождения коронавируса. Власти страны заявили о серьезных доказательствах того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.