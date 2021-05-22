Настал черед Манижи выступить в финале Евровидения

Состоялся финальный номер исполнительницы «Русской женщины» Манижи в песенном конкурсе «Евровидение-2021».

В начале своего выступления на Маниже был надет большой золотой бант и пышное увесистое платье, двигаться в котором, судя по кадрам, довольно сложно.

Однако после фразы из песни «А че ждать? Встала и пошла», Манижа раскрыла свое платье, как дверь и появилась перед зрителями в ярко-красном комбинезоне. И при этом начала петь уже на английском языке.

Платье же продолжила стоять позади певицы как ни в чем не бывало.

Номер певицы вышел довольно ярким и эксцентричным и при этом очень запоминающимся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манижа поделилась своим настроем на финал Евровидения, сказав, что будет станет немного более сумасшедшей.

Также gazeta.spb.ru писала, что на «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи.