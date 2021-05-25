Проблемы с сердцем после вакцины и 50 млрд на лечение россиян: последние новости о COVID-19 в России и мире

В мире коронавирусом болеют уже почти 170 млн человек. Только за сутки инфекцию выявили более чем у 222 тыс. человек. Такие данные опубликовал университет Джона Хопкинса.

Как отмечают специалисты, в настоящее время угрозу представляют новые штаммы. Один из них – индийский. В России выявили пока 14 случаев заражения таким штаммом. Об этом ранее заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, можно ожидать, что заболеваемость коронавируса в России снизится летом. Это будет возможно, если граждане продолжат соблюдать меры профилактики. Летом же иммунитет становится более устойчивым.

Пока в России планируют выделить не менее 50 млрд рублей выделят на лечение COVID-19. Ожидается, что Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 млрд рублей на помощь ковид-пациентам и еще 25 млрд — на высокотехнологичную медпомощь.

Пока в мире продолжают исследовать новую коронавирусную инфекцию, последствия вакцинации, а также разрабатывать методы диагностики.

Так, в Великобритании начали использовать собак, чтобы выявлять коронавирус. Инфекцию животные способны распознать по запаху. Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели эксперимент, участие в котором приняли шесть собак. Животным давали понюхать 200 различных образцов крови зараженных людей и здоровых. Образцы зараженной крови псы смогли определить с точностью до 94,3%.

В США, тем временем, установили, что у привившихся от коронавируса подростков нередко диагностируют проблемы с сердцем. Уточняется, что у десятков американцев диагностировали воспаления сердечной мышцы сразу после вакцинации от коронавируса препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.