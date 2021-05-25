В Петербурге разыскивают нацистов-соучастников 17-летнего студента, разрисовавшего мемориал «Формула скорби»

Полицейские Северной столицы разыскивают участников Этнического национального объединения (ЭНО). ЭНО-нацисты, как выяснилось, активно ведут социальные сети — в интернете обнаружены их сообщества и каналы с многотысячной аудиторией.

О том, что внимание правоохранителей привлекла деятельность объединения, стало известно из ответа прокуратуры на депутатский запрос члена Законодательного собрания Бориса Вишневского. Стражи порядка вышли на ЭНО-нацистов, расследуя дело об осквернении мемориала «Формула скорби» в Пушкине, посвященного жертвам массового расстрела евреев во время Великой Отечественной войны.

В апреле 2021 года неизвестные вандалы испортили памятник оскорбительными надписями антисемитского характера. Кроме того, злоумышленники оставили на скульптуре название своего объединения. Позже по подозрению в совершения преступления задержали 17-летнего подростка, студента одного из петербургских колледжей. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители, однако, считают, что юноша действовал не в одиночку — у него была целая группа сообщников. Именно участников Этнического национального объединения подозревают в возможной причастности к осквернению мемориала. К розыску ЭНО-нацистов подключили Центр противодействия экстремизму ГУ МВД России.