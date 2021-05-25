В Петербурге разыскивают нацистов-соучастников 17-летнего студента, разрисовавшего мемориал «Формула скорби»

В Петербурге разыскивают нацистов-соучастников 17-летнего студента, разрисовавшего мемориал &#171;Формула скорби&#187;
Мемориал "Формула скорби" создан архитектором Борисом Бейдером и скульптором Вадимом Сидуром. Объект посвящён памяти нескольких сотен евреев, расстрелянных в Пушкине в период фашистской оккупации. Фото: Музей мировой погребальной скульптуры

Полицейские Северной столицы разыскивают участников Этнического национального объединения (ЭНО). ЭНО-нацисты, как выяснилось, активно ведут социальные сети — в интернете обнаружены их сообщества и каналы с многотысячной аудиторией.

О том, что внимание правоохранителей привлекла деятельность объединения, стало известно из ответа прокуратуры на депутатский запрос члена Законодательного собрания Бориса Вишневского. Стражи порядка вышли на ЭНО-нацистов, расследуя дело об осквернении мемориала «Формула скорби» в Пушкине, посвященного жертвам массового расстрела евреев во время Великой Отечественной войны.

В апреле 2021 года неизвестные вандалы испортили памятник оскорбительными надписями антисемитского характера. Кроме того, злоумышленники оставили на скульптуре название своего объединения. Позже по подозрению в совершения преступления задержали 17-летнего подростка, студента одного из петербургских колледжей. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители, однако, считают, что юноша действовал не в одиночку — у него была целая группа сообщников. Именно участников Этнического национального объединения подозревают в возможной причастности к осквернению мемориала. К розыску ЭНО-нацистов подключили Центр противодействия экстремизму ГУ МВД России.

Вандализм, увы, распространенная проблема в Петербурге — вероятно, ввиду большого количества различных памятников истории и культуры. Под руку хулиганов попадали и знаменитые сфинксы на Египетском мосту, и интерьеры старинного особняка. Да и история с «Формулой скорби» — не единственный случай, когда злоумышленники покушаются на святое. Недавно в городе задержали серийного осквернителя могил: мужчина с неистощимым упорством уродовал надгробные скульптуры.

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