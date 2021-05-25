Жителей Ленобласти предупредили о заморозках и сильном ветре

Жителей Ленобласти предупредили о заморозках и сильном ветре
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В среду, 26 мая, в Ленобласти ожидается нестабильная погода.

По данным Северо-Западного УГМС, 26 мая на востоке в ночное время суток столбики термометра могут опуститься до – 2 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов, местами воздух прогреется до +17 градусов.

По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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