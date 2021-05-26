Школы и детские сады Петербурга дооснастят комплексными системами обеспечения безопасности

Петербургские школы и детсады получат комплексные системы обеспечения безопасности в этом году.

Об этом было объявлено на заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Северной столицы.

Внеочередное заседание провели по рекомендации Национального антитеррористического комитета в связи с трагическими событиями в Казани. Город планирует вместе с Росгвардией и полицией выработать допмеры антитеррористической защищенности, чтобы обезопасить детей.

Всего в городе на Неве более 3 тысяч образовательных учреждений. У всех учреждений есть паспорта безопасности. Все школы оснащены кнопками тревожной сигнализации, ручными или стационарными металлодетекторами, в 90% из них установлены системы видеонаблюдения.

Особое внимание нужно уделить обеспечению работоспособности средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию. В этом году комплексными системами обеспечения хотят дооснастить все школы и детские сады.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским школьникам разрешили не сдавать тест на COVID перед ЕГЭ.