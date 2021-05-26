Сценарист «Афони» намерен обратиться в арбитраж с иском о банкротстве «Ленфильма»

Александр Бородянский говорит, что ему не выплатили ещё предыдущий долг. Фото: kino-teatr.ru

Александр Бородянский говорит, что ему не выплатили ещё предыдущий долг. Фото: kino-teatr.ru

Сценарист Александр Бородянский, известный по фильму «Афоня», хочет отсудить деньги у «Ленфильма». Он уже сообщил, что уже готов подать в суд.

Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

Его заявление о намерении обратиться в суд Петербурга зарегистрировали. Бородянский хочет признать «Ленфильм» банкротом и говорит, что ему не выплатили ещё предыдущий долг.

Три года назад он отсудил у «Ленфильма» более 2 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленфильму» удалось сократить долги на 70%. Киностудия «Ленфильм» смогла существенно изменить условия кредита и сократить долги на 70%. Об этом 4 мая сообщил руководитель студии Федор Щербаков. По словам Щербакова, в период пандемия киностудия потеряла значительную часть выручки, но сейчас на «Ленфильме» начинаются новые проекты.