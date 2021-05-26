В Ленобласти суд решит судьбы участником группы кустарных оружейников, созданную студентом

В Ленобласти суд решит судьбы участником группы кустарных оружейников, созданную студентом
Три человека предстанут перед судом. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: pixabay

Довольно часто злоумышленники отсылали оружие по почте.

В Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы, которая занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что группу организовал 19-летний студент гуманитарного университета. По предварительным данным, он создавал различные сообщества в мессенджерах, через которые осуществлялась продажа оружия. В среднем один лот стоил около 60 тысяч рублей. В основном оружие отсылалось почтой – в Псковскую и Новгородскую область. Чтобы не вызывать подозрений, группа делала вид, что распространяет высококачественные копии боевого оружия.

Перед судом предстанут три человека. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд заблокировал сайты, на которых продавали медицинские справки.

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