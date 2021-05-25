Петербургский суд заблокировал сайты, на которых продавали медицинские справки

Петербургский суд заблокировал сайты, на которых продавали медицинские справки
В суде приняли решение о блокировке сайтов. Фото: pixabay

На ресурсах содержалась информация, запрещенная для распространения на территории России.

В Санкт-Петербурге суд сегодня, 25 мая, вынес решение о блокировки нескольких сайтов, на которых распространялась запрещенная информация. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что на сайтах предлагали приобрести различные медицинские справки – в том числе о прохождении тестирования на коронавирус. При этом в ходе проверки выяснилось, что никаких исследований при этом не проводилось, то есть выдаваемые документы содержали в себе фейковую информацию. В суде предположили, что такая информация может нанести вред здоровью гражданам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга».

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