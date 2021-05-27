Полиция обязала Элджея явиться в суд из-за отказа от медосвидетельствования

Полиция обязала Элджея явиться в суд из-за отказа от медосвидетельствования
Элджей отказался от медицинского освидетельствования. Фото: скриншот instagram

Правоохранительные органы обязали явиться в суд рэпера Алексея Узенюка, известного как Элджей, который отказался от медосвидетельствования после остановки полицией его машины.

Погоня за музыкантом произошла в среду, 26 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве. У стражей порядка возникли подозрения в трезвости водителя.

Как сообщил телеканал РЕН.ТВ, Элджей отказался от медосвидетельствования и получил административный протокол. Теперь 26-летний артист обязан явиться в суд.

Музыканту грозит лишение прав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда на музыканта составили протокол, машину должны были отправить на штрафстоянку, однако Элджей предложил инспекторам 300 тыс. рублей, а позднее увеличил сумму до 700, чтобы уладить вопрос.

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