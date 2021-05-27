В Нью-Йорке продается квартира Ди Каприо за $8,5 млн

В Нью-Йорке продается квартира Ди Каприо за $8,5 млн
Леонардо Ди Каприо. Фото: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" kinopoisk.ru

В Нью-Йорке за $8,5 млн продается бывшая квартира американского актера Леонардо Ди Каприо.

Объявление о продаже появилось на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS.

Апартаменты площадью чуть больше 340 кв. м находятся в районе Гринвич-Виллидж в здании 1897 года постройки. Всего в квартире пять комнат, из них — три спальни, а также 2,5 ванных комнаты.

В квартире есть ионизированный душ с витамином C, пол с терморефлексотерапией, поддерживающей осанку, освещение с учетом циркадных ритмов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стоимость квадратного метра во вторичной недвижимости в Северной столице за февраль повысилась, в среднем, на 2,1%. Согласно результатам исследования аналитиков сервиса ЦИАН, по итогам февраля средняя цена “квадрата” во “вторичке” Санкт-Петербурга достигла 154 тысяч рублей, то есть, увеличилась на 2,1%.

квартира леонардо ди каприо штат Нью-Йорк


 

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