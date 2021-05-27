Пьяные посиделки в хостеле на Пушкинской закончились ножевым ранением

Мужчина получил ножевое ранение в хостеле на Пушкинской. В обстоятельствах разбирается полиция.

Как стало известно gazeta.spb.ru, житель Красноярского края, в результате внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки гражданину республики Украина Прядиля.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Подозреваемый задержан. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе на улице Замшина 37-летнего мужчину обнаружили с ножевым ранением бедра. Правоохранители установили, что накануне ночью потерпевшего забрала бригада скорой помощи в больницу.