На улице Бабушкина школьница попала под колеса машины

На улице Бабушкина в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, гражданин республики Узбекистан, находясь за рулем Daewoo Nexia вне зоны пешеходного перехода сбил ученицу 9 класса, которая перебегала проезжую часть.

Пострадавшую с различными травмами, в состоянии средней тяжести, госпитализировали. Проверку по факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на участке кольцевой автодороги в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить несколько легковушек и два грузовых автомобиля. На участке собралась пробка.