Стало известно состояние 11-летнего мальчика, который был избит на детской площадке

Стало известно, как себя чувствует мальчик после инцидента на детской площадке в поселке Сиверский в Ленобласти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина пожаловалась своему мужу на 11 летнего школьника, с которым у нее произошел конфликт на детской площадке.

Тот прибыл на место происшествия и нанес удары по голове подростка.

Подросток с ушибами мягких тканей головы в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мальчик гулял на детской площадке, в какой-то момент к нему с претензиями подошел крупный мужчина. Он несколько раз ударил ребенка, а после того, как тот упал на землю, он не остановился.