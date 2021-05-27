Стало известно состояние 11-летнего мальчика, который был избит на детской площадке

Стало известно состояние 11-летнего мальчика, который был избит на детской площадке
Инцидент произошел на детской площадке. Фото: pixabay

Стало известно, как себя чувствует мальчик после инцидента на детской площадке в поселке Сиверский в Ленобласти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина пожаловалась своему мужу на 11 летнего школьника, с которым у нее произошел конфликт на детской площадке.

Тот прибыл на место происшествия и нанес удары по голове подростка.

Подросток с ушибами мягких тканей головы в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мальчик гулял на детской площадке, в какой-то момент к нему с претензиями подошел крупный мужчина. Он несколько раз ударил ребенка, а после того, как тот упал на землю, он не остановился.

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