В Петербурге пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей за «снятие порчи» с сына

В Петербурге пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей за «снятие порчи» с сына
Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей за «снятие порчи» с сына. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали представительницу кочевого народа, которая «сняла порчу» с пенсионерки за 1,3 миллиона рублей.

В полицию обратилась 76-летняя жительница Ломоносова и рассказала о том, что стала жертвой мошенничества, в результате которого осталась без накоплений, влезла в долги, а также чуть не лишилась квартиры.

Пенсионерка рассказала, что познакомилась с «целительницей» ещё в апреле возле одной из городских больниц в Учебном переулке. Пожилая женщина спросила дорогу, между ними завязался разговор, в ходе которого цыганка увидела «негатив», от которого пенсионерку нужно срочно спасать за «скромное» вознаграждение.

Пенсионерка отдала за «магические сеансы» все сбережения. Когда у нее закончились деньги, «целительница» убедила ее взять кредит в размере 290 тыс. рублей.

В общей сложности пожилая женщина отдала «целительнице» 1,3 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телефонные мошенники становятся все более изощрёнными и беспощадными: за минувшие три дня стало известно о трех случаях обмана пожилых людей, которые в сумме принесли мошенникам больше 14 млн рублей.

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