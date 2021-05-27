ФСИН: российские заключенные могут зарабатывать в колонии до 220 тысяч

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляет до 24 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляет до 24 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ряде случаев зарплата осужденных в России может превышать 220 тыс. рублей. Об этом рассказала начальник пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина.

В 11 регионах России создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. Их средняя зарплата составляет 20–24 тыс. рублей. Однако некоторые осужденные получают сотни тысяч рублей.

Как сообщили «Известия», Паньшина отметила, что имеются примеры, когда осужденные получают за работу, например, 224 тыс. рублей в Белгородской области, 102 тыс. рублей – в Новгородской области, 94 тыс. рублей – в Приморском крае и 80 тыс. рублей – в Волгоградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСИН предложила использовать труд осужденных вместо мигрантов. Там считают, что организация спецлагерей поможет решить проблему нехватки рабочих рук после оттока из города мигрантов.