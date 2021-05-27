На Московском шоссе произошло ДТП с двумя фурами

Утром 27 мая на Московском шоссе в ДТП попали две фуры.

Дорожный инцидент произошел у Красного бора. Движение в сторону Петербурга оказалось полностью перекрыто.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как один грузовой автомобиль въехал в другой сзади.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы в Петербурге произошло массовое ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС.