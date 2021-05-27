Петербурженка выплатила более 250 тыс. рублей коммунального долга

Петербурженка выплатила более 250 тыс. рублей коммунального долга
Приставы взыскали долг. Фото: pixabay.com

Судебные приставы взыскали с петербурженки более 250 тысяч рублей коммунального долга. Жилищное агентство в течение семи лет не могло добиться от женщины оплаты коммунальных услуг за квартиру на улице Тельмана.

Жительница Петербурга с 2014 по 2020 годы не оплачивала коммунальные услуги за свою собственность. Судебный участок Невского судебного района Петербурга встал на сторону жилищного агентства и вынес решение о взыскании с петербурженки задолженности по коммунальным платежам, включая пени.

Необходимую денежную сумму нашли на одном из банковских счетов должницы и списали ее в счет погашения задолженности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате судебных разбирательств с петербурженки взыскали 600 тыс. рублей в пользу кредитора. Женщина не торопилась погашать задолженность. Оплата была совершена только после визита приставов.

cудебные приставы долги коммунальный долг


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом в Петербурге
Перминов: Россия имеет мощный задел для рывка к шестому экономическому укладу
Петербурженка выплатила более 250 тыс. рублей коммунального долга
В Петербурге за ночь сгорели две иномарки, полиция начала проверку
На юго-западе Петербурга перевернулся автобус с пассажирами
Анжелина Джоли потеряла право единоличной опеки над детьми: как Малефисента ...
На Московском шоссе произошло ДТП с двумя фурами
Мужчина поджег спорившего с ним приятеля в Ленобласти