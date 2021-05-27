В Петербурге зафиксировано 836 новых случаев коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 836 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 27 мая.

В России за сутки зафиксировано 9 039 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 402 летальных исхода. При этом 9 759 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 035 207 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 пациентов.

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