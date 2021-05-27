На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение

В Северной столице с 28 мая по 4 июня будет ограничено и закрыто движение на некоторых участках дорог.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция с 23:00 28 мая до 06:00 31 мая и с 23:00 4 июня до 06:00 7 июня в связи с прокладкой теплосети будет ограничено движение транспорта по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до улицы Вернадского.

Также с 29 мая по 10 июня рабочие станут прокладывать трубу и закроют движение по боковому проезду Петергофского шоссе, которое идет от проспекта Кузнецова до улицы Доблести.

Кроме того, прокладка трубы целиком ограничит движение с 31 мая по 20 июня по Черниговской улице, 8. Миновать данный участок дороги можно следуя по Московскому проспекту, затем по Смоленской улице, потом по Заозёрной, Киевской и Ново-Рыбинской улицам, заканчивая Лиговским проспектом.

Помимо прочему с 31 мая по 18 июля будут чинить дорогу на проспекте Энгельса от Парнасского путепровода до 9-го Верхнего переулка. Сообщается, чт движение будет закрыто.

Известно, что на всех ремонтируемых участках проложат безопасный проход для удобства пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за забега изменится движение общественного транспорта.