На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение

На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение
В Петербурге из-за ремонта дорог ограничат движение. Фото: Baltphoto

В Северной столице с 28 мая по 4 июня будет ограничено и закрыто движение на некоторых участках дорог.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция с 23:00 28 мая до 06:00 31 мая и с 23:00 4 июня до 06:00 7 июня в связи с прокладкой теплосети будет ограничено движение транспорта по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до улицы Вернадского.

Также с 29 мая по 10 июня рабочие станут прокладывать трубу и закроют движение по боковому проезду Петергофского шоссе, которое идет от проспекта Кузнецова до улицы Доблести.

Кроме того, прокладка трубы целиком ограничит движение с 31 мая по 20 июня по Черниговской улице, 8. Миновать данный участок дороги можно следуя по Московскому проспекту, затем по Смоленской улице, потом по Заозёрной, Киевской и Ново-Рыбинской улицам, заканчивая Лиговским проспектом.

Помимо прочему с 31 мая по 18 июля будут чинить дорогу на проспекте Энгельса от Парнасского путепровода до 9-го Верхнего переулка. Сообщается, чт движение будет закрыто.

Известно, что на всех ремонтируемых участках проложат безопасный проход для удобства пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за забега изменится движение общественного транспорта.

новости СПб ограничение движения ремонт дорог


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кирилл Поляков: Комтранс создаст комиссию для изучения обстоятельств ДТП на ...
С Балтийского завода с травмами госпитализирован рабочий
В центре Гамалеи рассказали о преимуществах вакцинации «Спутником V»
Задержан экс-охранник Стивена Сигала, который под видом сотрудника ФСБ ...
В Петербурге школьница забеременела после изнасилования в парке, в ...
Мотоциклиста госпитализировали с переломом после ДТП с «Волгой» ...
Учителям не придется проверяться на коронавирус перед ЕГЭ
На четырех улицах Петербурга будет ограничено движение