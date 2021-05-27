В Кремле оценили слова Бастрыкина о массовом убийстве в казанской школе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Об охране в казанской школе.

«Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется», — цитирует представителя Кремля RT.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин объяснил 27 мая на военно-научной конференции в Москве, что школу в Казани, на которую было совершено вооруженное нападение, раскритиковал уровень охраны школы.

По его словам, договор на охрану гимназии №175 в Казане не был активен, потому как родители учеников отказывались платить за услугу.

Согласно мнению Бастрыкина, договор об охране существовал, однако школу не охраняли. Директор школы заявила, что родители были против.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл стрельбу. Позднее его задержали. Число жертв в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генпрокуратура России проверит деятельность администрации школы в Казани.