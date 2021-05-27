Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что около 10% россиян привиты от коронавируса.

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 035 207 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода.

вакцинация коронавирус следственный комитет


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге незадолго до ПМЭФ взлетел спрос на пятизвёздочные отели
Без салюта, но с концертами: Петербург отмечает 318-летие
Тунис ослабил ограничения на въезд для привитых туристов
Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Лобовое столкновение на «Коле» унесло жизни двоих взрослых и ребенка
Жителей Петербурга пригласили в Удельный парк на заготовку веников
В пятницу в Петербурге снова ожидаются ливни и грозы
Стало известно, сколько суррогатных детей в роддомах Петербурга