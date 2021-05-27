Около 10% россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что около 10% россиян привиты от коронавируса.

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 035 207 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода.