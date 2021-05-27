Довоенный ДК им. Кирова превратится в «Центр развития инноваций»

В Петербурге в Василеостровском районе города возведут новый IT-кластер, оборудованный гастрономическими зонами.

В Северной столице в Доме культуры имени С. М. Кирова начали осуществлять колоссальные обновления. Об этом 27 мая сообщается представителями компании CitiZen, которые и будут заниматься данными работами.

Так, в здании, являющимся памятником архитектуры довоенного Ленинграда на Большом проспекте Васильевского острова дома 86 создадут «Центр развития инноваций».

Планируется объединить IT-кластер и центр современных технологий, начинающие компании, инновационные проекты и инфраструктуру здорового досуга для петербуржцев и представителей дома культуры.

Кроме того, будут организованы коворкинги и переговорные, отель и апартаменты. Также найдется место и для занятия спортом, и для процедур красоты. В здании создадут место для общественного питания, для образования и культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге построят крупнейший в Европе складской комплекс на Волхонском шоссе.