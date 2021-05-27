Довоенный ДК им. Кирова превратится в «Центр развития инноваций»

Довоенный ДК им. Кирова превратится в &#171;Центр развития инноваций&#187;
В ДК имени Кирова произведут масштабные изменения. Фото: www.citywalls.ru

В Петербурге в Василеостровском районе города возведут новый IT-кластер, оборудованный гастрономическими зонами.

В Северной столице в Доме культуры имени С. М. Кирова начали осуществлять колоссальные обновления. Об этом 27 мая сообщается представителями компании CitiZen, которые и будут заниматься данными работами.

Так, в здании, являющимся памятником архитектуры довоенного Ленинграда на Большом проспекте Васильевского острова дома 86 создадут «Центр развития инноваций».

Планируется объединить IT-кластер и центр современных технологий, начинающие компании, инновационные проекты и инфраструктуру здорового досуга для петербуржцев и представителей дома культуры.

Кроме того, будут организованы коворкинги и переговорные, отель и апартаменты. Также найдется место и для занятия спортом, и для процедур красоты. В здании создадут место для общественного питания, для образования и культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге построят крупнейший в Европе складской комплекс на Волхонском шоссе.

Василеостровский район Дк им кирова новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» проводится проверка
Задержанному в Пулково майору полиции избрали меру пресечения
«Теплосеть» прокомментировала разлившийся кипяток на Бухарестской
В Ленобласти в пятницу ожидаются дожди с грозами и до +20 градусов
Для въезда на Крестовский остров надо успеть оформить пропуск
Хакеры-таксисты, похищавшие деньги с банковских счетов и 1,5 млн рублей за ...
На Бухарестской улице прорвало трубу: на волоске висят три автомобиля
Довоенный ДК им. Кирова превратится в «Центр развития инноваций»