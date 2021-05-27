Вечер четверга обещает быть томным: петербуржцы встали в 8-балльные пробки

Сегодня в Северной столице собрались восьмибалльные пробки. Горожане едут с работы.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в четверг, 27 мая, к 19:00 ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов. Однако уже к 20:00 движение будет разгружено, в городе ожидаются уже 5-балльные пробки.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Лесном проспекте, Выборгской набережной, Кантемировской и Политехнической улице, проспекте Непокоренных, Кушелевской дороге, на набережной реки Фонтанке, Степановском проезде, на Садовой, на набережной канала Грибоедова, на улице Ломоносова, на Невском.

Красные участки также имеются на КАДе, в Петергофе, во Всеволожске, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Ленинградской области объявили о штормовом предупреждении.