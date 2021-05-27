В четверг в Ленобласти объявили о штормовом предупреждении

В четверг, 27 мая, в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.

Так, начиная с 14:00 — 17:00 местами в регионе пройдут сильные ливни и грозы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели призывают прохожих и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Из-за непогоды повышается вероятность ДТП и авиапроисшествий, возникновения происшествий на акваториях и ж/д транспорте.

Также местным жителям стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства оставлять в безопасном месте или гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Ленобласти ожидаются дожди, грозы и до +21 градуса. Ветер подует юго-восточный, южный со скоростью 5-10 м/с.