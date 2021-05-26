В четверг в Ленобласти ожидаются дожди, грозы и до +21 градуса

Завтра в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди с грозами.

В ночь на четверг, 26 мая, температура воздуха в регионе составит от 4 до 9 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 14-19, местами потеплеет до +21 градуса.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов Ленобласти пройдут кратковременные дожди, а местами — грозы. Ветер подует юго-восточный, южный в темное время суток со скоростью 3-8 м/с, а днем — 5-10 м/с.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День города петербуржцев ожидает теплая и дождливая погода.