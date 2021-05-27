Молодые дизайнеры возьмутся улучшать набережную Пьяной гавани

В Петербурге в Приморском районе города набережную Пьяной гавани будет улучшена молодыми дизайнерами.
В Приморском районе города набережную Пьяной гавани решили модернизировать согласно концепции молодых умельцев. Об этом сообщает компания PLG.
Так, в городе на Неве пешеходная зона набережной в Пьяной гавани будет усовершенствована, план же возьмутся разрабатывать молодые дизайнеры и художники.
В Петербурге стартует архитектурный конкурс, созданный для молодых художников и дизайнеров. Специалистам предложат разработать концепцию благоустройства пешеходной набережной в Пьяной гавани. Отбирать кандидатов будут несколько этапов.
Конкурсантам будет выдано техническое задание, в соотвествии с которым они предоставят свои мысли о модернизации набережной.
Известно, что новая набережная войдет в состав проекта самой длинной городской набережной. Она свяжет три парка в один пешеходный маршрут.
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