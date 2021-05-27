Молодые дизайнеры возьмутся улучшать набережную Пьяной гавани

Молодые дизайнеры возьмутся улучшать набережную Пьяной гавани
В Петербурге модернизируют набережную Пьяной гавани. Фото: Pixabay

В Петербурге в Приморском районе города набережную Пьяной гавани будет улучшена молодыми дизайнерами.

В Приморском районе города набережную Пьяной гавани решили модернизировать согласно концепции молодых умельцев. Об этом сообщает компания PLG.

Так, в городе на Неве пешеходная зона набережной в Пьяной гавани будет усовершенствована, план же возьмутся разрабатывать молодые дизайнеры и художники.

В Петербурге стартует архитектурный конкурс, созданный для молодых художников и дизайнеров. Специалистам предложат разработать концепцию благоустройства пешеходной набережной в Пьяной гавани. Отбирать кандидатов будут несколько этапов.

Конкурсантам будет выдано техническое задание, в соотвествии с которым они предоставят свои мысли о модернизации набережной.

Известно, что новая набережная войдет в состав проекта самой длинной городской набережной. Она свяжет три парка в один пешеходный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов.

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