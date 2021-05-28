За сутки на коронавирус проверились более 25 тысяч петербуржцев

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 25 190 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 12 317 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю на 15% увеличилось количество заболевших коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего.