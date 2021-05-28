Вакцинированным от COVID россиянам разрешат въезд в Таиланд

Вакцинированным от COVID россиянам разрешат въезд в Таиланд
Туристам, не привитым от инфекции, придется соблюдать 14-дневный карантин. Фото: pixabay

Власти тайского курортного города Паттайя с 1 октября намерены отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов.

Так, при пересечении границ туристам необходимо будет предъявить специальный документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19. При таком условии гость страны сможет спокойно отдыхать без излишних мер ограничения.

Как сообщил ТАСС, при этом туристы должны будут оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправиться в другое место.

Не привитым путешественникам придется соблюдать 14-дневный карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 июня власти Туниса отменяют требование предоставлять ПЦР-тесты и соблюдение карантина для тех, туристов кто переболел коронавирусом или сделал прививку.

вакцинация Россия таиланд


 

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