В Петербурге появится единый центр по вопросам использования кикшеринговых самокатов

В Петербурге появится единый центр по вопросам использования кикшеринговых самокатов
Петербургские самокатчики стали чаще наезжать на пешеходов. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Петербурге планируется создать службу обращений горожан по вопросам использования кикшеринговых самокатов. Об этом сообщили в Комитете по транспорту в пятницу, 28 мая.

Накануне в ведомстве прошло совещание, на котором вместе с представителей компаний, которые сдают в аренду электросамокаты, обсудили вопросы регулирования работы этих сервисов.

Операторы кикшеринга подтвердили ранее достигнутые договоренности о принудительном ограничении скорости электросамокатов на центральных улицах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аренду электросамокатов нужно сделать доступной только по паспорту, заявил зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Это позволит не допустить к эксплуатации самокатов детям и подросткам. Копию паспорта предлагают отправлять при регистрации аккаунта.

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