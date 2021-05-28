К ответу: муниципального депутата, задержанную за взятку в 8 млн рублей, отправили под домашний арест, а сотрудники-взяточники МЧС и ГИБДД оштрафованы на 600 тысяч

Злоумышленники задержаны. Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для муниципального депутата и директора Жилищного агентства Колпино Марии Орловой. Она отправлена под домашний арест до 11 июня.

Чиновницу подозревают в получении взятки в размере почти 8 миллионов рублей. Сведения о противоправных действиях депутата предоставил Алексей Жуков, бывший заместитель главы Колпинского района, задержанный в рамках того же дела ранее. Он согласился сотрудничать со следствием.

По версии правоохранителей, чиновники обещали предпринимателям беспрепятственно принимать и подписывать акты о выполненных работах, сметы и другие документы. За эту «услугу» Орлова и Жуков с октября 2019-го по август 2020 года получили 7,7 миллионов рублей. Расследование уголовного дела в отношении обоих продолжается.

Напомним, что недавно сотрудника МЧС в Ленобласти и инспектора ГИБДД приговорили ко внушительным штрафам за получение взятки — их размер в десятки раз превышает полученные нарушителями суммы. Так, в сентябре 2020 года бывший госслужащий в получил от владельца магазина в Подпорожье взятку товарами на 18,7 тысяч рублей, в обмен предоставив общее покровительство. После того как преступление раскрылось, мужчину приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и лишили права занимать руководящие должности в течение трех лет.

А 20 января 2021 года возле дома №29 по Большому проспекту Петроградской стороны инспектор ГИБДД остановил большегруз. У водителя не оказалось с собой документов, и страж порядка решил потребовать у собственника авто взятку вместо составления протокола и дальнейшего разбирательства.

Полицейский запросил сразу 100 тысяч рублей, однако владелец фуры согласился лишь на 30 тысяч, оставив взятку в служебном автомобиле. Инспектор спорить не стал, и забрал деньги. В итоге ему придется также выплатишь штраф в 600 тысяч рублей, а в течение ближайших трех лет страж порядка не сможет трудиться на государственной службе.

Кроме того, в скором времени перед судом предстанет бывший замдиректора психоневрологического интерната в Северной столице, который обвиняется в получении взятки, незаконном выселении пациента и избиении жены.

Согласно материалам уголовного дела, с 2016 по 2017 годы мужчина получал взятки от предпринимательницы на общую сумму более 6 млн рублей, в обмен заключая контракты с её фирмой. Кроме того, женщина оплачивала его визиты в два ресторана — за это время на счета «накапало» 560 тысяч рублей. Это, однако, не единственный источник дохода злоумышленника — зимой 2017 года бизнесмен с той же целью передал госслужащему 370 тысяч рублей.

А в октябре 2019 года, узнав о недееспособности одного из пациентов интерната, директор приказал его попросту выставить, несмотря на то, что мужчина нуждался в медицинской помощи. В истории болезни подопечного этого, однако, не упомянули, написав, что все необходимые услуги ему оказали своевременно и в полном объеме.

Наконец, 21 июня 2019 года, конфликтуя с женой, экс-директор интерната избил супругу. Уголовное дело в отношении преступника уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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