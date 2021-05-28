Минсельхоз отреагировал на сообщения о дефиците яиц в России

Минсельхоз отреагировал на сообщения о дефиците яиц в России
Минсельхоз оценил сообщения о риске дефицита яиц. Фото: pixabay

На внутреннем рынке в России не ожидается дефицита яиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральное министерство сельского хозяйства.

Птицеводческая отрасль получает комплекс мер государственной поддержки, сообщили в ведомстве. Там отметили, что причин падения производства яиц в стране.

«Текущая ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильная и комфортная для дальнейшего наращивания объемов производства», – говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что больше всего подорожали яйца – почти на 7%. В России в апреле 2021 года подорожали свекла, морковь и яйца. В Росстате отметили, что больше всего цены выросли на яйца – почти на 7%. При этом в 13 субъекта России они стали дороже до 20%.

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