В Польше «Северный поток-2» назвали газовой бомбой

В Польше «Северный поток-2» назвали газовой бомбой
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что отказ президента США Джо Байдена от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» ошибочен, а сам проект угрожает ЕС.

Он назвал трубопровод по дну Балтийского моря газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции, сообщает ТАСС.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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