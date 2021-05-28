В Минприроды сообщили о возможном исчезновении 13 видов животных в России

Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что в России могут исчезнуть 13 видов животных.

Он отметил, что уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не принять никаких мер, то они исчезнут бесследно, сообщает РИА «Новости».

По его словам, под угрозой находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по подсчетам американских специалистов, каждые 27,5 миллионов лет все земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие, населяющие Землю, массово вымирают. Таким образом, за последние 300 млн лет наша планета минимум десять раз столкнулась с полным «обновлением» фауны.