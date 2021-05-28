Фигуранта дела Голунова приговорили к 12 годам лишения свободы

Мосгорсуд вынес приговор в отношении подполковника полиции Игоря Ляховца по делу о Ивана Голунова.

Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Бывшие подчиненные Ляховца — оперативники Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет, Денис Коновалов, заключивший сделку со следствием и полностью признавший свою вину, получил пять лет заключения.

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия. Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал. В январе этого года суд арестовал пятерых бывших полицейских по Голунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности.