В Петербурге усилят меры безопасности на время проведения Евро-2020 в Петербурге

Меры безопасности во время Евро-2020 усилят.

Росгвардия просит петербуржцев соблюдать требования безопасности во время чемпионата, сообщает ТАСС. Такие же меры предпринимали три года назад, когда в России проходил чемпионат мира.

Это решение приняли по указу президента. Ограничения будут со 2 июня по 12 июля. В это время запрещается оборот оружия на территории Северной столицы. Предупреждение получили и охотники, им тоже надо отказаться от оружия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан пьяный водитель каршеринга, размахивающий из окна авто оружием. В ночь на 25 мая правоохранителям сообщили, что в Василеостровском районе едет каршеринговый «Ниссан», водитель которого из окна размахивает предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.